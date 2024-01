Governo: Schlein, 'questa destra di sociale non ha niente'

Governo: Schlein, 'questa destra di sociale non ha niente'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Questa destra di sociale non ha niente, in questo anno e mezzo di governo abbiamo visto tutte scelte per aumentare le disuguaglianza, tagliare la sanità, scuola questa sconosciuta, hanno cancellato il fondo affitti che aiutava le famiglie, hanno cancellato il ...