Governo: Schlein, 'subalterno a Trump, si può avere relazione senza abbassare la testa'**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Penso che chiederemo naturalmente conto di quello che sta emergendo, ma penso che non debba sfuggirci di testa la cosa più importante. Il problema per l'Italia oggi è la subalternità di questo governo e della sua presidente al presidente Tru...

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Penso che chiederemo naturalmente conto di quello che sta emergendo, ma penso che non debba sfuggirci di testa la cosa più importante. Il problema per l'Italia oggi è la subalternità di questo governo e della sua presidente al presidente Trump, perché questa mancanza di credibilità poi la paga l'Italia.

Le voglio fare un esempio: i dazi di Trump li pagano imprese e lavoratori italiani.

E' possibile che questo governo non abbia messo in piedi una misura per sostenere le imprese e il lavoro davanti ai dazi? E' possibile che abbiano accettato a testa bassa di cancellare le tasse sulle multinazionali americane, che già erano troppo basse? È possibile che non abbiano fatto con un sussulto d'orgoglio quello che ha fatto Sanchez, e cioè dire di no al ricatto di alzare la spesa militare al 5%?".

"Non si può stare nella relazione fondamentale con gli Stati Uniti senza abbassare la testa in questo modo. Questo noi chiediamo. 5 parole sono mancate al governo sulla Groenlandia. La Groenlandia non si tocca, non è difficile, tutti gli altri governi europei l'hanno detto. Lo dico perché io penso che non li batteremo sulle loro amicizie e alleanze, li batteremo evidenziando che c'è un tratto comune a questa destra globale, che mentre parlano tutto il tempo delle loro ossessioni sull'immigrazione, la sicurezza, stanno dimenticando la sicurezza delle tasche degli italiani, perché i salari sono troppo bassi in questo paese e bloccano il salario minimo come fa Trump dall'altra parte dell'Oceano".