Governo: Scotto, 'nemmeno destra difende Calderone, imbarazzo su laurea'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Nemmeno la destra la difende: mette in imbarazzo tutti. Una laurea domenicale in un’università privata dove il marito della ministra Calderone sedeva nel Cda. La stessa ministra che ha precarizzato tutto. E che soprattutto ha negato il salario minimo. Venga in Parlamento". Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, sui social.