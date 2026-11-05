Grande trotto e festa per famiglie all'Ippodromo Snai San Siro

Milano, 3 nov. (askanews) – Grande trotto, spettacolo e divertimento per le famiglie: all’Ippodromo Snai San Siro il 1 novembre è andata in scena una giornata di sport e intrattenimento, con un programma vastissimo che ha coinvolto tutte le età. La giornata si è aperta con l’Inno Nazionale eseguito dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e dalla Fanfara della 1 Regione Aerea dell’Aeronautica Militare.

Poi protagoniste in pista otto corse, tra cui il Gran Premio delle Nazioni Elite U.E.T. di Gruppo 1, dedicato ai cavalli di 4 anni ed oltre sui 2.100 metri, vinto da Free Time Jepson, e il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, riservato ai trottatori di 3 anni, vinto da Ischia Joy. In programma anche il Gran Premio Orsi Mangelli Filly, vinto da Ingrid AM, e la Coppa di Milano, che ha visto imporsi Cienfuegos Laumar.

Accanto all’appuntamento sportivo, l’ippodromo ha proposto un pomeriggio dedicato alle famiglie, con giochi e spettacoli a tema Halloween, animazione per bambini e il Battesimo della Sella. Abbiamo chiesto a Marco Chantre Bompiani, Direttore Ippodromi Snai, qual è il bilancio della giornata: “Abbiamo chiuso due settimane straordinarie, caratterizzate da un livello sportivo molto elevato. Il primo weekend ha visto al centro il trotto e due giornate di galoppo, con il Jockey Club di domenica, che ha rappresentato un vero e proprio coronamento internazionale di grande prestigio.

La domenica successiva si è conclusa con una giornata di trotto, anch’essa di altissimo livello sportivo, con l’Orsi Mangelli, il Gran Premio delle Nazioni e la Coppa di Milano. Accanto a queste giornate sportive, come sempre, arricchiamo l’evento con altri ingredienti che lo rendono attrattivo per le diverse tipologie di visitatori: famiglie, appassionati di sport e non solo. Abbiamo proposto animazioni per i bambini a tema Halloween, in occasione del primo novembre, il battesimo della sella, che rappresenta sempre un momento molto bello per avvicinare i più piccoli al mondo del cavallo”.La capacità di rinnovarsi e restare al passo con i tempi che cambiano: è questo uno dei valori aggiunti dell’Ippodromo Snai San Siro “Continuiamo a lavorare molto per valorizzare e rendere sempre più attrattivo questo luogo storico di Milano, inaugurato nel 1920, bellissimo e situato nel cuore della città, caratterizzato da uno straordinario stile Liberty. Abbiamo avviato da lunedì scorso i nuovi lavori per recuperare e ristrutturare i 2000 metri quadri per creare nuovi spazi per eventi privati, aziendali, sportivi e ippici. La volontà è quella di creare un luogo sempre attivo e che possa accogliere chiunque voglia vivere Milano e il nostro Ippodromo, affacciandosi al contempo al mondo ippico”. conclude Marco Chantre Bompiani.L’iniziativa conferma la volontà dell’Ippodromo di essere considerato uno spazio aperto alla città, capace di affiancare agli appuntamenti sportivi anche occasioni di svago e socialità per tutta la famiglia.