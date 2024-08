Una forte grandinata ha colpito Torino nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto. Alcuni alberi sono crollati in strada e sono caduti chicchi di grandine grossi come noci.

Grandine a Torino: chicchi grandi come noci e alberi crollati in strada

Una forte grandinata si è abbattuta su Torino. Al momento sono state circa una trentina le richieste di intervento dei vigili del fuoco, anche per alberi e rami crollati a terra. Due persone che erano rimaste chiuse in un’auto bloccata per via di un albero caduto sulla vettura sono state soccorse in via Torricelli. Soccorse anche quattro persone che si trovavano su una canoa sul Po, all’altezza del ponte Balbis. Un altro albero è crollato in Strada del Maniero, sul tetto di un’abitazione e sui cavi dell’illuminazione pubblica, e uno è caduto anche in corso Belgio, mentre alcune linee del trasporto pubblico sono state temporaneamente interrotte.

Previsioni meteo: l’Italia divisa in due

L’Italia è divisa in due, con caldo estremo al Centro e al Sud, e forti temporali al Nord, come rivelato dalle previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nella giornata di oggi ci sono stati temporali sparsi, soprattutto sul Triveneto e in Emilia, ma anche sul Piemonte, mentre al Centro e al Sud tanto caldo e tanto sole. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato 3 agosto, ci saranno ancora rovesci sparsi sul Triveneto e in Emilia Romagna, qualche rovescio al Centro, con un lieve calo termico, e veloci piogge sui rilievi anche al Sud.