Meteo in Italia, termina l'ondata di caldo? Le previsioni prevedono uno stop

Meteo in Italia, termina l'ondata di caldo? Le previsioni prevedono uno stop

Le previsioni meteo presentano un cambiamento delle temperature in Italia, stop al caldo: ecco il territorio coinvolto

Dopo giorni di caldo estremo da bollino rosso in Italia, le prossime previsioni meteo segnalano il primo indebolimento delle temperature intense. Sta per arrivare lo stop al caldo in alcune regioni italiane: ecco di quali si tratta.

Indebolimento del caldo: le prossime previsioni meteo in Italia

I primi cambiamenti sono previsti nella giornata di mercoledì 31 luglio, nelle regioni del Nord. La bassa pressione, che stazionerà sulla Scozia si farà sentire anche sull’Europa continentale e sull’Italia, dove le perturbazioni interesseranno le latitudini settentrionali.

Dalla giornata di mercoledì fino a sabato i territori del Centro e Nord Europa, compresa la Val Padana, saranno caratterizzati da temperature molto più basse rispetto ai giorni scorsi. Sono previsti anche rovesci e temporali nel tardo pomeriggio e in serata.

Meteo Italia: quanto durerà questo calo delle temperature?

Nonostante i prossimi cambiamenti, non sembrerebbe essere ancora arrivato il momento di temperature fresche stabili. Si tratterà di una temporanea attenuazione, con massime che ritorneranno in linea con le medie del periodo.

Il caldo in Italia

Nonostante le piogge improvvise che caratterizzeranno i territori, principalmente del Nord, il caldo, secondo le ultime previsioni meteo, continuerà almeno fino alla prossima settimana, 6-7 agosto.

Nel frattempo oggi, martedì 30 luglio, sono previsti bollini rossi per il caldo in 13 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino.