Il territorio italiano, colpito dall’Anticiclone Africano, ha registrato temperature record in queste settimane, ma cosa dicono le previsioni meteo in merito alla rottura dell’Estate 2024?

Rottura dell’Estate 2024

Con la settimana di Ferragosto e nei giorni successivi, il bollettino meteo indica un calo verso sud dell’anticiclone africano per fare spazio alla spinta delle correnti oceaniche, soprattutto nelle regioni settentrionali.

Questo cambiamento in arrivo potrebbe favorire il ritorno delle piogge nelle regioni del Nord Italia, che però non si trovano in deficit pluviometrico. A differenza delle regioni del Centro Italia, del Sud, e in particolar modo la Sardegna orientale e la Sicilia, dove il fenomeno della siccità è sempre più preoccupante.

Con la rottura dell’Estate 2024 si vivranno giornate con un caldo meno rovento rispetto a quello vissuto in queste ore. Tuttavia, bisogna considerare l’arrivo di possibili temporali con annuvolamenti sparsi su tutta la penisola.

Meteo agosto 2024

Le previsioni meteo continuano a ribadire che il caldo estremo, che abbiamo vissuto nel mese di Luglio, ci terrà compagnia anche ad inizio Agosto con l’alta pressione di origine africana, destinata a imporsi in maniera sempre più significativa sul bacino del Mediterraneo e sull’Italia.

Dunque, ci attendono ancora giorni di caldo importante. Per un cambio delle temperature bisognerà attendere metà agosto, se non inizio settembre.