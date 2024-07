Il meteo dell’estate 2024 è stato caratterizzato da un caldo eccezionale, soprattutto al Sud. Per quanto riguarda il mese di Agosto le notizie non promettono bene, perché ci sarà ancora più caldo.

Previsioni meteo di Agosto, pessime notizie: una nuova ondata di calore

Il meteo dell’estate è stato caratterizzato da un caldo eccezionale, ad eccezione del Nord-Ovest. Le previsioni meteo per la prima metà di agosto indicano un’ondata di calore sahariana di intensità ancora più forte, con temperature estremamente elevate. Questa ondata di calore è causata dall’avanzamento verso Nord di masse d’aria calde provenienti dal Sahara, che attraverseranno il Mediterraneo provocando un aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere e superare i 40°C in molte zone, avvicinandosi ai 45°C in Sicilia, Puglia e Sardegna. Anche nelle grandi città come Roma, Firenze e Milano, le temperature potrebbero superare i 35°C.

Previsioni meteo di Agosto, forte ondata di calore: consigli e conseguenze

Il caldo estremo può essere pericoloso, soprattutto per le fasce più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con patologie. Le autorità consigliano di limitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e usare sistemi di raffreddamento come l’aria condizionata. L’agricoltura potrebbe subire danni a causa della siccità, con possibili conseguenze su quantità e qualità dei prodotti.

L’intera estate sarà caratterizzata da temperature sopra la media e da periodi di siccità. Questa situazione è legata ai cambiamenti climatici globali che stanno influenzando il meteo, aumentando la frequenza e l’intensità delle ondate di calore.