Previsioni meteo: in arrivo una nuova ondata di caldo africano

In Italia sta per abbattersi una nuova ondata di caldo africano, portando afa e temporali sparsi.

Una nuova ondata di caldo rovente

Fino alla giornata di mercoledì si registrerà caldo rovente con qualche temporale lungo i confini alpini, specie orientali e mercoledì anche sul resto delle Alpi e localmente Prealpi. La giornata di oggi, nello specifico, potrebbe essere quella più calda della settimana. Non sarà però solo il caldo a investire gli italiani, ma anche l‘afa. Le masse d’aria caldissime che provengono dal deserto del Sahara e attraversano poi il Mar Mediterraneo si caricano infatti di umidità, rendendo il clima afoso, soprattutto di notte. In molte città le temperature, anche notturne, non scenderanno quindi al di sotto dei 20 gradi.

Aria fresca da venerdì

La situazione di caldo rovente rimarrà stazionaria fino a venerdì 2 agosto quando sull’Italia settentrionale arriverà aria più fresca dal Nord Europa. L’incontro però tra le masse d’aria calde e quelle più fresche porterà alla formazione di violenti temporali.

Le Alpi, ma anche le zone pianeggianti di Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna potrebbero essere in preda a colpi di vento, tuoni, fulmini e grandine.

Nel primo weekend di agosto però ritornerà il bel tempo al Nord .