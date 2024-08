In questo articolo forniremo le previsioni meteo aggiornate a domenica 4 agosto. Iniziamo col dire che il caldo estremo continua a stringere la morsa sull’Italia, soffocando il paese con un’afa opprimente sotto l’influenza dell’anticiclone Caronte. Gli esperti ricordano che, dopo il 2022 (anno caratterizzato da temperature incredibilmente elevate) anche il 2023 si distingue come il secondo anno più caldo di sempre.

Previsioni meteo: caldo da paura a Roma

Roma, in particolare, ha segnato un nuovo record di temperature assolute. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che luglio 2024 è stato il mese più caldo mai registrato a Roma. Le temperature minime e massime hanno stabilito nuovi record, superando persino i dati eccezionali della storica estate del 2003.

L’influenza di Caronte

A Roma, l’intensa ondata di calore portata da Caronte ha fatto registrare temperature medie minime intorno ai 22°C. Durante luglio 2024, la Capitale ha vissuto ben 27 notti tropicali su 31, con temperature minime superiori ai 20°C. In alcuni giorni si sono toccati valori eccezionali di 25-26°C di notte (minime, non massime).

Le temperature massime

Per quanto riguarda le temperature massime, il mese ha visto una media sorprendente di 34,8°C. Inizialmente, i valori erano leggermente più bassi, attorno ai 31-33°C, ma nel corso del mese i picchi hanno raggiunto frequentemente i 37-40°C. In sintesi, Roma ha sperimentato un clima estremo, con temperature almeno 3°C superiori alla media del trentennio di riferimento 1991-2020, già di per sé molto calda.