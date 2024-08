Il caldo estremo continua ad essere il protagonista sull'Italia, ma qualcosa sta per cambiare: è in arrivo la grandine

Il caldo estremo arrivato con Caronte non è finito e non intende arrestarsi, ma le previsioni meteo informano la popolazione su un cambiamento in arrivo. Al Nord stanno per arrivare temporali e grandinate, specie sulle Alpi.

Le previsioni meteo con l’arrivo di agosto

L’ultimo weekend di luglio è stato il più caldo di tutto il 2024. Tante le regioni da bollino rosso e arancione, non solo in quelle meridionali ma anche al Nord.

Oggi le temperature in Italia continueranno ad essere da record. Nelle prossime ore, infatti, si prevedono 43-44°C nelle zone interne della Sardegna, 40°C ad Oristano, 39°C a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro e Terni; 38 gradi saranno raggiunti ad Ascoli Piceno, Bologna, Chieti, Fermo, Milano e Macerata.

Nonostante le alte temperature registrate, qualcosa sta per cambiare: sarebbero in arrivo temporali e grandine al Nord.

Le previsioni meteo: temporali e grandine

Secondo gli esperti le zone orientali della Lombardia, una parte dell’Emilia e, in modo più diffuso, le pianure del Triveneto saranno le protagoniste di fenomeni temporaleschi. A tal proposito, già nella serata di ieri, mercoledì 31 luglio, nel basso Piemonte e sul Trentino Alto Adige sono stati registrati accumuli di pioggia importanti.

Nelle prossime ore è alto il rischio grandine. Nella notte e al primo mattino di sabato 3 agosto, gli esperti di Il Meteo.it sono previsti rovesci e colpi di vento sull’Alto Adriatico con coinvolgimento successivo di tutte le regioni centrali e di parte del Nord-Est più interno. Di conseguenza, questo fenomeno farà registrare un calo delle temperature.

Quanto durerà il calo delle temperature?

Già da lunedì 5 agosto è prevista un nuovo picco delle temperature per la fiammata nordafricana che colpirà tutta l’Italia. Dunque, il caldo di Caronte non è ancora finito e per temperature più fresche e stabili bisognerà attendere ancora molto.