Un volo drammatico dalla curva

Un tifoso della Pro Patria, di 40 anni, si trova attualmente in condizioni gravissime dopo un tragico incidente avvenuto allo stadio “Silvio Piola” di Novara. L’uomo, durante il match di serie C che ha visto la sua squadra affrontare la formazione di casa, ha perso l’equilibrio e, nel tentativo di sporgersi dalla gradinata, è caduto nel fossato sottostante, percorrendo un volo di quasi otto metri. Questo episodio ha scosso non solo i presenti allo stadio, ma anche l’intera comunità calcistica.

Le circostanze dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato al termine della partita, che si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore del Novara. Testimoni oculari hanno riferito che il tifoso si sarebbe sporto dalla curva per festeggiare o per esprimere il proprio disappunto, ma ha perso l’equilibrio, precipitando nel fossato. La rapidità con cui si è verificato l’incidente ha lasciato tutti senza parole, e le autorità presenti hanno subito allertato i soccorsi.

Intervento dei soccorsi e condizioni attuali

Dopo la caduta, il tifoso è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Novara, dove è stato ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono state descritte come gravissime, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. Questo incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli stadi, con molti che chiedono misure più severe per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità calcistica è in attesa di notizie più rassicuranti sulle condizioni del tifoso, mentre i suoi familiari e amici si sono riuniti in ospedale, sperando in un miracolo.