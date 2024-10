Greta Thunberg si unisce ai Fridays for Future per la pace in Medio Oriente e la liberazione della Palestina

Greta Thunberg ha preso parte a una dimostrazione a Milano insieme ai Fridays for Future indossando una kefiah palestinese. L’attivista ora si batte non solo per la protezione dell’ambiente, ma anche contro i conflitti bellici. Durante l’evento, che ha avuto luogo simultaneamente in molte altre città, la giovane icona del movimento ambientalista è salita su una piattaforma improvvisata. “È tempo di fermare il genocidio in Medio Oriente,” ha detto a migliaia di giovani presenti. “Tutti i sostenitori della causa ambientale devono unirsi per la liberazione della Palestina e per porre fine al colonialismo e all’oppressione nel mondo,” ha esortato.

