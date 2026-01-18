Groenlandia: Gasparri, 'Governo cerca soluzioni realistiche, Conte taccia'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Il Governo italiano con il forte impegno del presidente Meloni e del ministro degli Esteri Tajani sta sollecitando soluzioni realistiche e concordate per la vicenda Groenlandia, per far prevalere la Coesione della Nato. ‘Giuseppi’ Conte dice stupidaggin...

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Il Governo italiano con il forte impegno del presidente Meloni e del ministro degli Esteri Tajani sta sollecitando soluzioni realistiche e concordate per la vicenda Groenlandia, per far prevalere la Coesione della Nato. ‘Giuseppi’ Conte dice stupidaggini confondendo la sua storia con quella altrui. Trump già presidente Usa, ringraziò l’allora presidente del Consiglio Conte chiamandolo ‘Giuseppi’, dopo che il prono grillino aveva dato una stupefacente prova di servilismo agli Usa, trasformando le nostre Istituzioni in lustrascarpe degli americani.

Conte ‘sciuscià’ farebbe meglio a tacere. Noi gli ricorderemo le sue penose e servili prestazioni”. Lo afferma il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.