Groenlandia: Renzi, 'Ue fa benissimo a rispondere con durezza a Trump'

Roma, 19 gen (Adnkronos) – "Io credo che non serva a nessuno esasperare i toni tra Ue e Usa. Ma penso che l’Europa faccia benissimo a rispondere con durezza sul tema delle sanzioni". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Trump alza i dazi? Bene. Lo faccia anche Bruxelles senza le timidezze dei mesi scorsi. La Casa Bianca vuole la guerra commerciale con l’Ue? Non si può fischiettare facendo finta di niente: occorre farsi rispettare -prosegue il leader di IV-.

Ora è il momento di replicare con durezza, a cominciare dal Consiglio Europeo convocato dal Presidente Costa. È in ballo la credibilità europea e dunque la credibilità italiana: Giorgia da che parte stai? Sei una cittadina europea o una sovranista americana? Fai l’interesse italiano o quello del tuo leader Trump?".

