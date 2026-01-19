Groenlandia: Salvini, 'bene prudenza Italia, Ue disunita'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Il futuro della Groenlandia è in mano ai groenlandesi". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. "Quello che colpisce è la reazione disunita, disorganizzata e scoordinata dell'Europa, sembra che ce ne siano due: una comandata da Parigi e B...

Roma, 19 gen (Adnkronos) – "Il futuro della Groenlandia è in mano ai groenlandesi". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5. "Quello che colpisce è la reazione disunita, disorganizzata e scoordinata dell'Europa, sembra che ce ne siano due: una comandata da Parigi e Berlino che manda soldati e annuncia sanzioni, poi quella di altri Paesi Ue più prudenti, dialoganti e ragionevoli come l'Italia che non manda soldati qua e là.

Prima di mandare soldati in qualche parte del mondo, a Parigi e Berlino dovrebbero pensarci", ha aggiunto il vice premier.

"Bene fa il governo italiano a mantenere un atteggiamento prudente. Non penso che nessuno possa permettersi a Bruxelles o a Parigi di fare il bullo, credo sia meglio avere istituzioni europee che pensano alla diplomazia", ha sottolineato Salvini.