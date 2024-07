Il presidente ucraino, Zelensky, in una conferenza stampa si è detto oggi per la prima volta favorevole alla partecipazione della Russia al futuro vertice di pace organizzato a Kiev, dopo i primi colloqui di metà giugno in Svizzera senza Mosca.

Le parole di Volodymyr Zelensky

“Penso che i rappresentanti russi dovrebbero partecipare a questo secondo vertice”. Sottolineando, inoltre, la speranza che un piano per un simile incontro possa essere pronto a novembre.

Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino.

Dmitri Peskov afferma che il primo summit di pace non era affatto un summit di pace. Dunque, prima di decidere o meno in una partecipazione bisogna capire cosa abbia in mente il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, quando parla di secondo summit di pace. A riportare il commento è la Tass, l’agenzia stampa russa.

“Per ora procediamo partendo dalla realtà esistente. Vediamo che l’attuale amministrazione americana è contraria a qualsiasi dialogo e insiste ancora nel continuare la guerra fino all’ultimo ucraino”, avrebbe aggiunto Peskov, rispondendo a una domanda su possibili cambiamenti dopo le elezioni presidenziali Usa.

Il riferimento di Dmitri Peskov

Il riferimento è alla kermesse tenutasi a giugno in Svizzera, al termine della quale 80 Paesi hanno firmato per l’integrità territoriale dell’Ucraina.