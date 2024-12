Guerra in Ucraina, Putin chiarisce: "Vogliamo chiuderla, non congelarla"

Il 2025 è ormai alle porte e il conflitto in Est Europa prosegue senza sosta da ormai quasi tre anni, ma quali sono le intenzioni degli attori in campo? Il presidente russo Vladimir Putin sembra avere le idee molto chiare e le esplica nelle sue ultime dichiarazioni: “Noi vogliamo chiudere la guerra in Ucraina“.

Russia, le intenzioni di Putin: “Vogliamo chiudere la guerra in Ucraina”

Nei giorni scorsi, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto modo di incontrare in un bilaterale il presidente della Slovacchia, Robert Fico. Durante il faccia a faccia si sono toccati diversi temi, ma il principale è stato sicuramente quello legato all’annosa questione ucraina. “Vogliamo chiudere la guerra, non congelarla” – avrebbe dichiarato il numero uno del Cremlino, facendo riferimento proprio al conflitto in Est Europa. Le intenzioni di Putin sono emerse in maniera molto chiara, similmente a quando tre anni fa aveva annunciato l’inizio dell’invasione. Che sia questo un buon auspicio perché nel 2025 effettivamente possa avere fine la guerra?

Russia, la guerra con l’Ucraina: scende in campo Trump

Non va dimenticato, poi, che nel nuovo anno ci saranno cambiamenti a livello internazionale che sono destinati, in un modo o nell’altro ad influenzare quello che succederà tra Russia e Ucraina. Il principale, probabilmente, è il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. In fase di campagna elettorale, il tycoon ha spinto molto su questo punto: il conflitto in Est Europa deve terminare. Tra il suo ritorno a Washington e le intenzioni non più bellicose di Putin, la speranza che qualcosa possa effettivamente cambiare inizia ad accendersi.