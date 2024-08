Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: l'offensiva di Kiev su Kurtz e i movimenti russi su Kharkiv

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra fra Russia e Ucraina raccontano di un attacco da parte dell’esercito di Kiev sulla regione di Kurtz. Secondo quanto riportato da ‘Kiev Indipendent‘, che cita il governatore della regione, l’offensiva ucraina avrebbe tolto la vita a 5 civili.

Guerra Russia-Ucraina: l’attacco a Kurtz

Cinque civili sono morti nell’attacco ucraina al confine dell’oblast russo di Kursk, mentre altre 20 persone risulterebbero ferite. Il governatore ad interim Alexei Smirnov lo racconta sulla sua pagina ufficiale Telegram e la notizia viene immediatamente ripresa e confermata da ‘Kiev Indipendent’. Dei cinque morti, secondo quanto appreso, due sarebbero membri dell’equipaggio di un’ambulanza.

Guerra Russia-Ucraina: l’attacco a Kharkiv

Anche l’esercito russo non è stato a guardare e, nel corso delle scorse ore, ha portato a termine una nuova offensiva nell’area di Kharkiv. In questo caso, è direttamente Zelensky ad aggiornare il mondo su quanto accaduto: “Attualmente a Kharkiv si lavora ancora dopo l’attacco russo. Ci sono persone sotto le macerie, si sta facendo di tutto per aiutarle. Al momento si sa che 12 persone sono rimaste ferite, una persona purtroppo è morta”.