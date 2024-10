Ieri sera a Ballando con le Stelle l’attenzione del pubblico era principalmente su Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, tanto che molti non hanno notato uno scambio di battute piccanti tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano. Il tutto è iniziato con il commento di Mariotto sull’esibizione di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen.

Guillermo Mariotto accusava Alberto Matano: “E tu, cosa hai combinato sul viso?!”

Dopo la performance, lo stilista ha toccato argomenti riguardanti il testosterone di Furkan Palali, la sensualità della Rumba e persino delle gravidanze, suggerendo che Matano e la sua partner dovessero mostrarsi più affiatati durante il ballo.

“Massimiliano sembra un contadino con la zappa? Potrebbe essere. Qui c’entra il testosterone. Abbiamo il turco e il suo testosterone. Lasciatemi parlare! Il turco non ha ricevuto un punteggio nullo per l’abbondanza del suo testosterone. Tu, che sei il rappresentante italiano, dovresti dimostrare il tuo testosterone. Fai vedere il testosterone italiano, dovresti essere tu, o almeno un arcangelo Michele con spada e catena.

Deve emergere qualcosa in qualche modo. Quella performance che avete fatto in pista era incomprensibile e non mi ha lasciato nulla. Questo ballo si chiama rumba! La rumba è fatta per unire e per avere figli. Invece non è successo nulla. Voglio più energia, più forza, più unione e testosterone”.

Dal lato pista, Alberto Matano ha aizzato Mariotto con una battuta: “Vorrei sapere, per l’ennesima volta, cosa contiene la tazza di Mariotto?! Se poi me lo dici”. Guillermo Mariotto, avvicinandosi al microfono, ha risposto in modo provocatorio: “E tu, cosa ti sei fatto sul viso?”.

Non è evidente se Alberto Matano abbia percepito la provocazione del giurato. Tuttavia, il scambio di battute si è concluso in quel momento, poiché il conduttore di La Vita in Diretta ha proseguito con i suoi commenti sull’esibizione