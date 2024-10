Halloween: guida all’acquisto per il costume per adulti

Halloween: guida all’acquisto per il costume per adulti

Halloween è quasi arrivato. Scopriamo insieme come scegliere il costume per adulti più adatto.

Halloween è una festa particolarmente sentita anche nel nostro Paese, con adulti e bambini che stanno già iniziando a pensare a cosa indossare e come divertirsi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere il costume perfetto per adulti e festeggiare, insieme agli amici, la notte più spaventosa dell’anno.

Halloween

Sebbene sia una credenza comune che Halloween sia nata negli Stati Uniti, questa festa, in realtà, ha origini molto più lontane, che vengono fatte risalire al culto di Samhain, quando il popolo celtico, nel festeggiare la fine della stagione del raccolto e l’inizio dell’inverno, credeva che, in quella notte, il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti sarebbe caduto, consentendo agli spiriti di vagare sulla Terra.

Con il tempo, in parte per l’avvento del Cristianesimo e in parte per i flussi migratori di Scozia e Irlanda verso gli Stati Uniti, questa festa ha subito delle evoluzioni profonde, diventando la festa che oggi noi tutti conosciamo e amiamo.

Non solo i bambini, ma anche gli adulti, nel giorno di Halloween, amano giocare e divertirsi, magari incontrandosi nelle discoteche o in locali simili, dove si organizzano serate a tema, competizioni per votare il costume migliore e si consumano cibi e bevande che si ispirano ad Halloween.

Halloween: come scegliere il costume perfetto

Esistono modelli diversi di costumi di Halloween per adulti e la scelta dipende, in parte, dalle preferenze di chi dovrà indossarlo, in parte, dalle caratteristiche stesse del costume. E’ preferibile indossare un costume che sia stato realizzato con materiale di buona qualità e che, allo stesso tempo, sia confortevole, non impedisca i movimenti e faccia sentire a proprio agio chi lo indossa.

Quanto al tipo di costume, come si diceva anche nel paragrafo precedente, la scelta dipende dalle preferenze di chi dovrà indossarlo. Di solito, gli adulti amano travestirsi da vampiri, streghe, zombie o fantasmi, ma anche da personaggi di film e serie televisive iconici, come, ad esempio, Joker o Harley Quinn.

Se siete una coppia, infine, potreste sbizzarrirvi insieme al vostro o alla vostra partner e, per un tocco di originalità, potreste scegliere di interpretare coppie popolari, entrate nella storia e nel cuore di molte persone, come, ad esempio, Morticia e Gomez Adams o Bonnie e Clyde.

Halloween: i costumi migliori per adulti su Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei più belli costumi di Halloween per adulti, da indossare sopra o sotto agli indumenti, così da potersi divertire nonostante il clima. Tutti i costumi si possono acquistare su Amazon, alla migliore offerta.

Ciao- Horror Creepy Clown costume travestimento

Questo costume da clown è adatto per ogni donna appassionata del genere. Si ricorda che gli accessori, come parrucca e palloncino, sono venduti separatamente. Realizzato con materiale di prima qualità, questo costume è molto comodo, adatto anche al clima più fresco ed è versatile, tanto da poter essere sfruttato anche in altre occasioni, come Carnevale o serate a tema.

Ciao- Joker costume travestimento originale DC Comics adulto

Camicia e papillon non sono inclusi nella confezione. Il costume è stato realizzato con materiale di prima qualità ed è adatto ad ogni uomo amante del Joker e, in generale, dell’universo DC. Anche in questo caso, il costume si adatta ad ogni clima ed è versatile, potendo essere sfruttato anche in altre occasioni come il Carnevale e le serate a tema.

Funidelia | Costume da Bambina Shining Ufficiale per Donna Taglia XS The Shining, Film di Paura, Stephen King, Horror – Multicolore

Infine, se siete alla ricerca di un costume ancora più horror, potreste optare per il costume da bambina Shining, un film che è, ormai, diventato un cult e che, sicuramente, ogni adulto avrà visto almeno una volta nella sua vita. Il costume è stato realizzato in poliestere, è adatto ad ogni clima, è versatile e la confezione include ogni accessorio, ad eccezione delle scarpe.