Ritenzione idrica: cause e rimedi naturali

La ritenzione idrica, nota anche come “edema” o “ritenzione dei liquidi” è una condizione comune, che si verifica a causa di un accumulo di liquidi nel corpo. Le ragioni alla base di questa condizione sono numerose e, fortunatamente, si possono risolvere in modo naturale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo.

Ritenzione idrica

La ritenzione idrica è un accumulo eccessivo di liquidi in punti strategici del corpo, che possono essere le gambe, le caviglie, il viso, i piedi e le mani. Se questo gonfiore non è il sintomo di un problema di salute, allora, rimediare è semplice. La maggior parte delle volte, infatti, modificare la dieta, iniziare a fare movimento e, in generale, seguire uno stile di vita sano può bastare a ridurre ed eliminare del tutto la ritenzione idrica.

In genere, chi soffre di ritenzione idrica si sente meno energico, più stanco e meno fluido nei movimenti, può sperimentare oscillazioni di peso e, come si diceva anche nel paragrafo precedente, ritrovarsi con addome, gambe, caviglie, viso, mani e piedi gonfi. Capire la causa esatta della ritenzione idrica è importante per capire come intervenire e risolverla.

Ritenzione idrica: come contrastarla con la dieta

La gravidanza, l’assunzione di alcuni farmaci, i voli in aereo e, in generale, una dieta ricca di sale sono tutte cause potenziali di ritenzione idrica. Sebbene alcune di queste non dipendano dalla nostra volontà e non possono essere controllate da noi, per le altre, siamo noi stessi a dover prendere in mano la situazione.

Una dieta sbilanciata, associata ad una vita sedentaria o, comunque, ad uno scarso movimento, è la causa più comune di ritenzione idrica. Questo stile di vita non solo porterà a sovrappeso e ad obesità, ma anche a ritenzione idrica grave e gravi malattie che possono essere evitate.

Al fine di limitare ed eliminare del tutto la ritenzione idrica, si consiglia di:

Bere almeno due litri di acqua al giorno

al giorno Fare esercizio fisico regolare

Consumare frutta e verdura almeno cinque volte al giorno

almeno cinque volte al giorno Preferire i carboidrati complessi e i cereali ai carboidrati semplici

e i ai carboidrati semplici Limitare il consumo di proteine vegetali e animali

