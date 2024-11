Milano, 6 nov. (askanews) – Il leader di Hezbollah Naim Qassem ha affermato che il suo gruppo ha decine di migliaia di combattenti “addestrati” per affrontare l’esercito israeliano. “Israele soffrirà per i razzi e i droni, quindi nessun posto nell’entità israeliana è off-limits per i droni e i razzi”, ha aggiunto Qassem.