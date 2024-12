Huawei Watch GT 5 Christmas Edition: offerte e dettagli esclusivi

Huawei rende le festività ancora più speciali con l’introduzione delle edizioni natalizie del Huawei Watch GT 5. Disponibili in due versioni, offrono eleganza e funzionalità, perfette per sorprendere chi ami. Grazie al bundle fisso, ogni acquisto include un orologio GT5 o GT5 PRO, un cinturino speciale e un regalo esclusivo: i Huawei FreeBuds 5i.

Le edizioni natalizie del Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 46mm Black Christmas Edition

Prezzo : €259

: €259 Bundle: orologio + cinturino verde extra + FreeBuds 5i in regalo.

Huawei Watch GT 5 41mm Milanese Christmas Edition

Prezzo : €309

: €309 Bundle: orologio + cinturino rosso extra + FreeBuds 5i in regalo.

Entrambe le versioni sono disponibili su Huawei Store Italia fino al 26 dicembre, garantendo uno stile esclusivo per il tuo polso.

Offerte natalizie su Huawei Store Italia

Oltre al Watch GT 5 Christmas Edition, Huawei propone una selezione di offerte imperdibili su smartwatch, smartphone, tablet e auricolari. Fino al 26 dicembre, puoi:

Acquistare un prodotto e riceverne un altro in regalo.

Risparmiare con il codice sconto AMKTNATALE, ottenendo un ulteriore 8% di sconto su tutti i prodotti.

Perché scegliere il Huawei Watch GT 5?

1. Tecnologia all’avanguardia

Il Watch GT 5 non è solo un orologio, ma un vero alleato per il benessere. Include funzionalità avanzate come:

Monitoraggio delle attività sportive.

Analisi dettagliata del sonno.

Controllo della frequenza cardiaca.

2. Design elegante e festivo

Le edizioni natalizie del Watch GT 5 si distinguono per il loro stile unico, grazie ai cinturini extra in colori vibranti come verde e rosso, perfetti per la stagione.

3. Regalo esclusivo

Con ogni acquisto ricevi in regalo gli Huawei FreeBuds 5i, auricolari di alta qualità che completano l’esperienza di connettività.

Come approfittare delle promozioni Huawei?

Acquistare su Huawei Store Italia offre numerosi vantaggi:

Consegna rapida gratuita in 1-2 giorni lavorativi.

in 1-2 giorni lavorativi. Pagamenti sicuri , anche tramite Satispay o rateizzabili con Klarna.

, anche tramite Satispay o rateizzabili con Klarna. Servizio post-vendita dedicato, con opzioni di riparazione a domicilio e diritto di recesso gratuito entro 14 giorni.

Registrandoti su Huawei Store Italia, puoi accedere a promozioni esclusive e coupon dedicati.

Regali per ogni esigenza

Huawei non si ferma al Watch GT 5! Tra le proposte natalizie trovi:

Huawei MateBook 14 : Per chi cerca produttività e stile (€849).

: Per chi cerca produttività e stile (€849). Huawei Pura 70 : Lo smartphone ideale per immortalare i ricordi (€699).

: Lo smartphone ideale per immortalare i ricordi (€699). Huawei FreeClip: Auricolari wireless perfetti per lo sport (€169).

Ogni dispositivo è accompagnato da regali esclusivi per rendere le tue festività ancora più speciali.

Se sei alla ricerca del regalo perfetto per Natale, il Huawei Watch GT 5 Christmas Edition è l’opzione ideale. Con uno stile elegante, funzionalità avanzate e promozioni irresistibili, è l’acquisto che unisce tecnologia e magia delle feste. Non perdere l’occasione di approfittare delle offerte disponibili fino al 26 dicembre su Huawei Store Italia.