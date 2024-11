I giovani di Dearborn, Michigan: "votiamo Jill Stein per i palestinesi"

Dearborn, 6 nov. (askanews) – A Dearborn, città del Michigan dove vivono decine di migliaia di cittadini arabo-americani, in tanti giovani dichiarano di votare per la candidata del Partito Verde Jill Stein. “Posso almeno dichiarare che non sono d’accordo con nessuno dei presidenti” dice Adam Rahal, che vota per la prima volta e studia all’Università Wayne. E Sarah, che non vuole dare il suo cognome, aggiunge: “già vederla” (Jill Stein), che porta la kefiah e combatte per i diritti degli arabi, con me risuona profondamente, e mi è sembrata la scelta giusta”.