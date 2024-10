Question Time alla Camera dei Deputati: Misure contro la criminalità, flussi migratori, sicurezza, permessi di soggiorno, estremismo religioso, salute in Liguria, personale sanitario, crisi idrica in Sicilia e rischio idrogeologico in Emilia-Romagna

Alle 15 si svolgerà il question time nella Camera dei Deputati. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, affronta domande riguardanti le misure per prevenire l’infiltrazione della criminalità connesse alla costruzione dei centri per migranti in Albania; ulteriori azioni per gestire i flussi migratori, considerando l’avvio operativo del Protocollo d’Intesa stipulato tra Italia e Albania; la destinazione alternativa delle risorse finanziarie previste per l’accordo sull’immigrazione, soprattutto nell’ambito del potenziamento della sicurezza sul territorio nazionale; le misure per velocizzare il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno; e le azioni per contrastare il proselitismo e la radicalizzazione legate all’estremismo religioso.

Ministro dell’Interno – Misure per prevenire l’infiltrazione della criminalità

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a domande sulle misure per garantire il diritto alla salute e ai servizi sanitari per i cittadini liguri; e sulle questioni riguardanti la sicurezza e la retribuzione del personale sanitario, con un focus particolare su chi opera nel pronto soccorso.

Ministro della Salute – Misure per garantire il diritto alla salute

Infine, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, si occupa di interrogazioni riguardanti la crisi idrica in Sicilia e l’impiego dei fondi statali per affrontare il rischio idrogeologico in Emilia-Romagna.