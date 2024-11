I Pittsburgh Steelers in testa alla AFC North

I Pittsburgh Steelers si trovano attualmente in una posizione favorevole nella AFC North, con un record di 6-2 dopo la vittoria contro i New York Giants. Questo successo ha alimentato le speranze di una corsa ai playoff, e la dirigenza della squadra ha deciso di fare investimenti strategici per migliorare ulteriormente la rosa. Con l’acquisizione di Mike Williams dai New York Jets e Preston Smith dai Green Bay Packers, i Steelers puntano a consolidare la loro posizione di vertice.

Mike Williams: un ricevitore di grande valore

Mike Williams, un ricevitore esperto, è stato un obiettivo dei Steelers sin dall’inizio della stagione. Dopo aver subito un infortunio al ginocchio lo scorso anno con i Los Angeles Chargers, Williams ha firmato un contratto di un anno del valore di 10 milioni di dollari con i Jets. Tuttavia, con l’arrivo di Davante Adams, la sua posizione nella squadra è diventata precaria. Con solo 12 ricezioni per 166 yard in nove partite con i Jets, Williams è pronto a rilanciarsi a Pittsburgh. La sua abilità nel fare ricezioni contestate si sposa perfettamente con lo stile di gioco di Russell Wilson, che ama lanciare palloni profondi e dare ai suoi ricevitori la possibilità di fare la differenza.

Preston Smith: un rinforzo per la difesa

Oltre a Williams, i Steelers hanno anche acquisito Preston Smith, un pass rusher di grande esperienza. Con 2.5 sack in nove partite quest’anno, Smith porta con sé un bagaglio di 68.5 sack in dieci stagioni. La sua presenza si aggiunge a un già temibile reparto difensivo che include nomi come TJ Watt e Cameron Heyward. La durabilità di Smith, che ha saltato solo una partita nel 2021, rappresenta un ulteriore vantaggio per una squadra che punta a mantenere alta la pressione sugli attacchi avversari.

La sfida per il primo posto nella divisione

Con i Baltimore Ravens che seguono a ruota con un record di 6-3, la competizione nella AFC North si fa sempre più intensa. I Ravens hanno recentemente acquisito Diontae Johnson, un ex ricevitore dei Steelers, aumentando ulteriormente la rivalità tra le due squadre. I Steelers, tuttavia, sembrano pronti ad affrontare la sfida, e l’arrivo di Williams e Smith potrebbe rivelarsi decisivo per le loro ambizioni di playoff. Williams potrebbe debuttare con la maglia dei Steelers già domenica, quando la squadra affronterà i Washington Commanders, un incontro cruciale per mantenere la leadership nella divisione.