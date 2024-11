"I Viaggi del Cuore" Torna su Canale 5

Roma, 8 nov. – La XVIII° edizione partirà da Palermo, viaggerà verso la verde Irlanda, la soleggiata Malta, e percorrerà antichi cammini come la Via Carolingia in Provincia di Mantova, viaggi nell’antica tradizione cristiana in Turchia, considerata la “Terra Santa della Chiesa” e un viaggio in Vaticano immergendoci nella storia e nell’atmosfera del Grande Giubileo.

Dalla seconda domenica di novembre torna il programma I Viaggi del Cuore condotto da Davide Banzato, ogni domenica mattina alle 08.50 su Canale5 per la XVIII° edizione. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Domenica 17 novembre il primo viaggio sarà a Palermo per partecipare al Festino di Santa Rosalia e scoprire la forte devozione a una delle Sante più amate della Sicilia. Il viaggio continuerà alla scoperta delle meraviglie e della storia dell’Irlanda, la terra di San Patrizio e di Santa Brigida, ma anche di tanti monasteri e abbazie immersi in paesaggi sconfinati, per proseguire poi verso l’isola di Malta e conoscere la sua grande tradizione spirituale, espressa anche attraverso tante feste dedicate a Maria. Verranno percorse anche alcune tappe di un cammino lungo l’antica Via Carolingia nel suo tratto mantovano, tra le bellezze storico-artistiche della Provincia di Mantova. Altri viaggi saranno in Turchia alla scoperta della storia dei Concili e della tradizione cristiana e in Vaticano per conoscere il significato storico e spirituale del Grande Giubileo.

In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco, che racconterà la difficile situazione della Nigeria, aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo.

I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore per Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Conduttore Don Davide Banzato (nel ruolo anche di coautore); autrice Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.