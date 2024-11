Una partenza di stagione straordinaria

I Winnipeg Jets stanno dimostrando di essere una forza inarrestabile nella NHL. Con un inizio di stagione che li vede al vertice della classifica, la squadra ha aggiunto altri due punti al proprio bottino grazie a una convincente vittoria per 3-0 contro il Utah Hockey Club. Questo incontro, disputato a Manitoba, ha segnato la prima visita della squadra avversaria nella storica arena dei Jets.

Controllo del gioco e opportunità mancate

Il primo periodo ha visto i Jets dominare il gioco, registrando 12 tiri contro i 6 degli avversari. Nonostante Utah avesse a disposizione un power play, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nei primi venti minuti. La situazione di stallo è proseguita anche nel secondo periodo, dove entrambe le formazioni hanno faticato a creare occasioni di alta qualità, nonostante diverse opportunità in superiorità numerica. I Jets hanno neutralizzato i power play di Utah e, dopo un inizio difficile, sono riusciti finalmente a sbloccare il punteggio.

Il momento decisivo

Con il top unit ancora in pista, Mark Scheifele ha servito un passaggio a Josh Morrissey, il quale ha scagliato un tiro che è stato deviato da Gabriel Vilardi, portando i Jets in vantaggio. Con un punteggio di 1-0, Winnipeg ha chiuso il secondo periodo con un vantaggio di 22 tiri a 13. Il terzo periodo ha visto Nino Niederreiter raddoppiare il punteggio, segnando il suo sesto gol della stagione in un momento significativo, poiché stava disputando la sua 900esima partita in NHL. Nonostante un tentativo di Utah di rientrare in partita, i Jets hanno mantenuto il controllo, chiudendo l’incontro con un gol finale di Niederreiter.

Un portiere in forma

Il portiere dei Jets, Connor Hellebuyck, ha avuto un’ottima prestazione, parando 21 tiri e ottenendo il suo secondo shutout della stagione, il 39esimo della sua carriera. La squadra, ora con una striscia vincente, si prepara ad affrontare il Colorado in un rematch dei playoff della scorsa primavera, con l’obiettivo di continuare la loro corsa verso il titolo.