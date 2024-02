IA: Ascani, 'avanzatissimi rispetto ad altri Parlamenti del mondo'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - L'Italia si trova "in una posizione avanzatissima rispetto agli altri Parlamenti del mondo e d'Europa" per quanto riguarda lo studio delle conseguenze legate all'applicazione dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo nell'ambito de...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – L'Italia si trova "in una posizione avanzatissima rispetto agli altri Parlamenti del mondo e d'Europa" per quanto riguarda lo studio delle conseguenze legate all'applicazione dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo nell'ambito dell'attività parlamentare. Lo ha affermato la vicepresidente della Camera Anna Ascani, alla guida del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, presentando i risultati dell'attività svolta fin qui in materia di intelligenza artificiale. La "prima fase di un lungo lavoro", ha aggiunto, iniziato quando "il tema non era così pressante", incentrato su una serie di audizioni di esperti e su un viaggio compiuto negli Stati Uniti.

Qui, come ha spiegato Ilaria Cavo, altra componente del Comitato, è stato possibile confrontarsi con i maggiori player del settore, che hanno considerato gli incontri, per la prima volta con una delegazione parlamentare, "non un'invasione di campo ma come un'opportunità". Si tratta di accettare l'intelligenza artificiale anziché subirla, mantenendo "fermi i valori di fondo" e ponendo quindi "l'uomo al centro" e, partendo da queste premesse, valutare se e come applicarla "alla propria documentazione".

Questo, ha spiegato Rosaria Tassinari, anch'ella componente del Comitato e della delegazione che insieme ad Ascani e Cavo si è recata negli Stati Uniti, per "incrementare la qualità del lavoro parlamentare" in tutti i suoi aspetti, primo Parlamento nel mondo insieme al Congresso Usa. Una scelta, ha ribadito Ascani, che pone l'Italia "in una posizione di prestigio" nel contesto internazionale.