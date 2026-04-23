IA e informazione, Cancellato (Fanpage): “Modello click in crisi: IA usa contenuti senza pagare”

“Il modello di business fondato su click e traffico va in difficoltà- Riguardo Google Overview, si aggiungono due temi cruciali: la proprietà intellettuale dei contenuti usati per addestrare l’IA o riproposti senza corrispondere nulla alle testate, e la crisi delle professioni intellettuali, a...

“Il modello di business fondato su click e traffico va in difficoltà- Riguardo Google Overview, si aggiungono due temi cruciali: la proprietà intellettuale dei contenuti usati per addestrare l’IA o riproposti senza corrispondere nulla alle testate, e la crisi delle professioni intellettuali, a partire dal giornalismo”. Lo ha detto Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, intervenendo all’evento “IA e informazione: un’alleanza possibile?” al Parlamento europeo.

https://www.youtube.com/watch?v=MNiUPJThius