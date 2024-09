Il 15 novembre, gli studenti sono chiamati a radunarsi in piazza per l'Ius Scholae, richiedendo condizioni migliori.

La proposta dell'Ius Scholae è stata rifiutata, incluso da Forza Italia che l'aveva inizialmente avanzata. L'Unione Degli Studenti (UDS) denuncia l'opportunismo politico dietro questa decisione. Sostengono che il diritto di accesso all'istruzione non dovrebbe essere barattato per equilibrare il potere tra le forze politiche. L'UDS intende partecipare agli scioperi studenteschi nazionali il 15 Novembre per protestare contro le politiche educative selettive e inaccessibili.

Ieri, la proposta dell’Ius Scholae è stata rifiutata, sorprendentemente anche da Forza Italia, il partito che l’aveva inizialmente avanzata. Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell’Unione Degli Studenti, sostiene che il verdetto della Camera di ieri evidenzia la natura opportunistica di questo provvedimento proposto da Forza Italia. Secondo Martelli il supporto all’Ius Scholae è svanito quando sono entrati in gioco gli equilibri delicati tra le forze politiche al potere.

Francesco Valentini, portavoce dell’UDS, afferma che Ius Scholae dovrebbe essere solo una prima tappa nel garantire un’educazione sostenibile e disponibile per tutti. “La cittadinanza e i diritti che ne derivano non dovrebbero essere considerati come un premio da guadagnare, ma come un diritto garantito a tutti,” aggiunge Valentini. Argomenti di tale importanza non dovrebbero essere manipolati per fini opportunistiche o per bilanciare il potere governativo, ma piuttosto discussi e implementati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

Martelli conclude evidenziando la sua preoccupazione riguardo alle intenzioni del governo di rendere le scuole sempre più selettive e accessibili solo a coloro che ne possono permettersi i costi. “Il 15 Novembre parteciperemo agli scioperi studenteschi nazionali nelle piazze di tutta l’Italia, poiché richiediamo ben più dell’Ius Scholae”, ha detto.