Il biglietto da visita NFC conquista il business italiano

Per ottenere successo nel business bisogna stare sempre al passo coi tempi e, di questi tempi, il passo giusto da compiere va verso le innovazioni tecnologiche. Il business italiano si avvale di un efficace strumento di comunicazione, necessario per mettere in connessione le figure professionali ma anche per lasciare una buona impressione.

Si tratta del biglietto da visita NFC, una nuova, innovativa e vantaggiosa modalità di realizzare biglietti da visita, progettata da Avacard, un progetto di Media Creators SRL. Tecnologici e di design, tra le tendenze nel settore dei biglietti da visita oggi hanno un ruolo di punta i biglietti da visita con integrate tecnologie avanzate come l’NFC, insieme ai biglietti da visita con QR code.

Biglietto da visita come strumento di marketing

I professionisti aziendali e i liberi professionisti non possono fare a meno del classico biglietto da visita. Ma se questo viene realizzato con grande margine di personalizzazione e interattività, ed è anche realizzato in ottica sostenibile, il modo di presentare le informazioni di contatto ha tutto un altro valore e un peso ben più efficace.

Fare business vuol dire dotarsi di potenti strumenti di marketing e, forse come mai prima d’ora, oggi il biglietto da visita lo diventa a pieno titolo.

L’uso della tecnologia nei biglietti da visita

La tecnologia NFC (Near Field Communication), già da anni utilizzata per effettuare pagamenti elettronici, non viene impiegata solo per questo utilizzo. Si tratta di un sistema di comunicazione di prossimità che permette di far entrare in comunicazione due dispositivi in modalità wireless per favorire lo scambio di dati. E questa potenzialità, se integrata ai biglietti da visita, facilita e accelera di molto la condivisione di informazioni con grande professionalità.

Basta avvicinare il biglietto da visita con NFC ad uno smartphone e il professionista può trasferire contenuti di vario genere come dati aziendali, documenti PDF o in altri formati, contatti, link, video di presentazione e collegarsi a siti web. Ma la facilità di condivisione e la fluidità del processo di networking non sono gli unici vantaggi dell’NFC applicato ai biglietti da visita.

Con questa tecnologia, infatti, i biglietti da visita possono essere aggiornati in tempo reale, senza la necessità di dover stampare nuovi biglietti cartacei perché una o più informazioni sono cambiate. Inoltre, l’innovazione dei biglietti da visita con NFC, compatibili con dispositivi Apple e Android, viene mostrata anche dal miglioramento dell’esperienza del cliente. Questo metodo moderno ed efficiente di mettere in collegamento tra loro più professionisti, permette loro di usufruire di aggiornamenti dei dati illimitati, di una dashboard avanzata e di molte altre funzionalità PRO senza dover sottoscrivere abbonamenti extra.

Infine, la tecnologia NFC è un vantaggio anche per la privacy degli utenti e la sicurezza dei dati. Le informazioni condivise con NFC non vengono tracciate né vengono utilizzate per scopi commerciali, dunque sia i professionisti che i loro clienti possono utilizzare con tranquillità questa tecnologia avanzata e sicura.

Biglietti da visita con NFC: una tecnologia sostenibile

Il vantaggio di preferire i biglietti da visita digitali con NFC è anche ambientale. Riducendo l’utilizzo di carta, le aziende contribuisco alla sostenibilità ambientale, un tema molto caldo negli ultimi anni a cui non si può restare indifferenti. Le aziende che sposano questa causa, tra l’altro, ne guadagnano in termini di immagine del brand, perché attraggono clienti e partner che hanno sviluppato una consapevolezza in questo campo.

I biglietti da visita NFC sono un grande vantaggio per il business italiano perché accrescono il valore comunicativo e l’efficacia del networking. Il tradizionale biglietto da visita diventa uno strumento flessibile in grado di riflette l’identità del brand o del libero professionista e le sue specifiche esigenze in maniera aggiornata e personalizzabile.