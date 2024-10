Un bilancio dei primi due anni di governo

Il 22 ottobre 2022 segna una data importante per l’Italia: Giorgia Meloni ha prestato giuramento come presidente del Consiglio dei ministri. In un video pubblicato sui social, Meloni ha condiviso una riflessione sui risultati ottenuti dal suo governo in questi due anni. “Non mi sono mai risparmiata”, ha dichiarato, evidenziando il suo impegno costante per il paese. La premier ha sottolineato che il suo governo ha avviato riforme attese da decenni, mettendo in sicurezza i conti dello Stato e difendendo il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare quelle più vulnerabili.

Risorse per la sanità e crescita economica

Uno dei punti salienti del discorso di Meloni è stata la destinazione di risorse senza precedenti alla sanità. “Mai nessun governo aveva destinato così tanto alla salute dei cittadini”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un sistema sanitario robusto, soprattutto in tempi di crisi. Inoltre, Meloni ha messo in evidenza i risultati economici, come il record di posti di lavoro e contratti a tempo indeterminato, e il rilancio della crescita economica. Questi risultati sono stati ottenuti nonostante le sfide geopolitiche e la crisi energetica che ha colpito l’Europa.

Le sfide future e l’impegno del governo

Guardando al futuro, Meloni ha riconosciuto le sfide che attendono il suo governo. “Siamo consapevoli delle difficoltà, ma insieme possiamo costruire un’Italia più forte e prospera”, ha dichiarato. La premier ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e rispettare il patto sottoscritto con i cittadini italiani. La fiducia e il sostegno ricevuti sono stati definiti come il motore che spinge il governo a proseguire nel suo operato. Concludendo il suo messaggio, Meloni ha ringraziato gli italiani per la loro fiducia, sottolineando che il governo continuerà a lavorare instancabilmente per il bene del paese.