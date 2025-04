Un clima di paura e divisione

Negli ultimi mesi, l’Italia ha assistito a un crescente clima di tensione sociale, in cui le ideologie antifasciste e fasciste si scontrano in modo sempre più evidente. Le parole di Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, risuonano come un campanello d’allarme: “Non ho paura perché sono cresciuta con i racconti di nonno e zio, due partigiani che hanno combattuto contro i fascisti veri”.

Queste dichiarazioni, rilasciate durante un collegamento con La 7, evidenziano la preoccupazione per un clima che sembra favorire l’intolleranza e la repressione delle voci critiche.

Le manifestazioni e le reazioni delle forze dell’ordine

Roiati racconta di come, fin dalla sua apertura, il panificio abbia sempre celebrato il 25 aprile con striscioni che richiamano la resistenza e l’antifascismo. Tuttavia, nel 2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, la polizia municipale intervenne, ma i toni erano ben diversi rispetto a quelli attuali. “Ho ricevuto una visita dalle forze dell’ordine in un tono non neutro, con tre agenti che mi chiedevano se rivendicassi la paternità dello striscione”, spiega. Questo episodio mette in luce un cambiamento nel modo in cui le autorità gestiscono le manifestazioni di dissenso, creando un’atmosfera di paura e repressione.

Un futuro incerto per l’antifascismo

Il dibattito sull’antifascismo in Italia è più attuale che mai. Le iniziative proposte da Roiati, come la creazione di magliette e shopper per promuovere i valori della resistenza, rappresentano un tentativo di mantenere viva la memoria storica e di contrastare l’avanzata di ideologie che sembrano guadagnare terreno. Tuttavia, la crescente repressione delle manifestazioni antifasciste solleva interrogativi sul futuro di questo movimento. Come possono i cittadini esprimere le proprie opinioni senza temere ritorsioni? La risposta a questa domanda è cruciale per la salute della democrazia italiana.