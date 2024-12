Un’atmosfera festosa al Senato

Il Senato della Repubblica si trasforma in un palcoscenico straordinario per il tradizionale concerto di Natale, un evento che unisce musica e valori di inclusione. Quest’anno, l’Aula di Palazzo Madama ha accolto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta dal maestro Riccardo Muti, in un’atmosfera di festa e celebrazione. Le sedie dorate e il velluto rosso hanno creato un ambiente elegante, mentre i banchi solitamente occupati dai parlamentari si sono riempiti di volti noti, tra cui il Capo dello Stato Sergio Mattarella e i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Un programma musicale di alto livello

Il concerto ha preso il via con l’inno nazionale, seguito dall’ouverture Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven e dalla Sinfonia Roma op. 37 di Georges Bizet. La scelta dei brani ha messo in risalto non solo il talento dei giovani musicisti, ma anche la maestria di Muti, che ha diretto l’orchestra in un’esecuzione emozionante e coinvolgente. Questo evento non è solo un concerto, ma un momento di riflessione e condivisione, dove la musica diventa veicolo di messaggi di speranza e unità.

Un messaggio di speranza e inclusione

Durante il suo intervento, il presidente del Senato ha sottolineato l’importanza di questo evento, evidenziando come il Natale rappresenti un momento di unione e di superamento delle divisioni. “Il concerto di Natale è ormai una tradizione, ma quest’anno assume un significato ancora più profondo”, ha dichiarato La Russa, facendo riferimento all’importanza di portare un messaggio di speranza a chi soffre. La presenza di figure istituzionali e di ospiti illustri ha reso l’evento ancora più significativo, dimostrando come la musica possa unire anche in tempi difficili.

Un evento che guarda al futuro

Il concerto di Natale al Senato non è solo un tributo alla tradizione, ma anche un’occasione per celebrare i 20 anni dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata da Riccardo Muti nel 2004. Questo anniversario rappresenta un traguardo importante per l’orchestra, che continua a formare giovani talenti e a promuovere la cultura musicale in Italia. L’evento, condotto da Milly Carlucci e trasmesso in diretta su Rai 1, ha visto anche la devoluzione dell’incasso dei biglietti in beneficenza, un gesto che sottolinea l’impegno sociale e la volontà di contribuire al bene comune.