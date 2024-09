Il corpo di una raccoglitrice di funghi dispersa è stato ritrovato in un avvallamento.

Il corpo di un individuo è stato recuperato da un elicottero dei pompieri in una gola difficile da raggiungere a Ottone, Piacenza, durante le ricerche di una donna fungaiola di 69 anni scomparsa. L'autorità ha autorizzato la rimozione del corpo con il soccorso alpino per garantire la sicurezza. La donna era di origine di Zavattarello, Pavia, ma risiedeva in Portogallo. Un altro corpo di un fungaiolo deceduto è stato ritrovato nella regione del Ceppo sui Monti della Laga, Teramo, da un elicottero del 118.

Il corpo di un individuo è stato rinvenuto e salvato da un elicottero dei pompieri in una gola difficile da raggiungere nella regione di Ottone (Piacenza). Questa scoperta è avvenuta durante le ricerche di una donna di 69 anni, un’entusiasta di funghi, che era scomparsa dal giorno prima. L’autorità giudiziaria ha dato il via libera alla rimozione del corpo, con due team del soccorso alpino della stazione Monte Alfeo sul posto per garantire la sicurezza dell’area durante il trasferimento del corpo, in attesa della conferma della morte da parte del medico. La donna di 69 anni viveva in Portogallo, ma era originaria di Zavattarello (Provincia di Pavia). Inoltre, il soccorso alpino abruzzese ha ritrovato il corpo di un altro fungaiolo deceduto nella regione del Ceppo sui Monti della Laga, in provincia di Teramo, quel mattino. Anche in questo caso si trattava di un’area difficile da raggiungere e un elicottero del 118 aquilano è intervenuto nel salvataggio.