Il dolore dei vip a seguito dei loro divorzi viene rivelato da de Pace, includendo personaggi come Eros, Hunziker e Totti.

Annamaria Bernardini de Pace, la più rinomata consulente legale per diritto coniugale in Italia, recentemente nominata giudice nello show televisivo Forum (Canale 5), ha concesso un’intervista a Chi Magazine. Ha espresso l’opinione che i divorzi sono più dolorosi per le celebrità rispetto alle persone comuni. Bernardini de Pace ha avuto il compito di rappresentare legalmente molte celebrità durante i loro divorzi, tra cui Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Romina Power e Al Bano Carrisi, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, e Francesco Totti e Ilary Blasi. Ha poi abbandonato l’incarico nel caso del divorzio dell’ex capitano della Roma. Secondo la sua esperienza, il divorzio è più difficile per i famosi perché le loro gioie e sofferenze sono tutte in piena vista del pubblico.

De Pace: perchè lei ha deciso di non supportare Francesco Totti. Pochi mesi fa, si è saputo che de Pace avrebbe assistito Francesco Totti nella sua sfida legale contro Ilary Blasi. Tuttavia, in un certo momento, l'avvocata ha rinunciato al caso. Il motivo? L'ha spiegato lei stessa in un articolo su Corriere della Sera: "Perchè ho abbandonato la tutela di Francesco Totti?" dice oggi, "Perchè mi attraggono i casi che promuovono il miglior interesse dei bambini. Quello invece correva il rischio, come poi si è verificato, di diventare un caso mediatico che promuoveva l'interesse di tutti, tranne quello dei bambini".