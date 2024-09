Il giorno del funerale di Giacomo Gobbato è stato dichiarato giorno di lutto nella città.

Venezia è in lutto per la morte di Giacomo Gobbato. Il sindaco Luigi Brugnaro ha proclamato un lutto cittadino nel giorno del funerale e il gonfalone veneziano sarà esposto a mezz'asta in tutti gli edifici comunali. Gobbato, ventiseienne, è morto a Mestre cercando di impedire un furto. La data del funerale non è stata ancora definita.

