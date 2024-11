Un cambiamento necessario per i riservisti

Il governo dell’Ontario ha annunciato una revisione della sua politica di trasporto per i veterani, in risposta alle preoccupazioni sollevate dai membri delle forze armate riserviste. A partire da marzo 2025, circa 150.000 membri attivi e in pensione delle forze armate canadesi potranno viaggiare gratuitamente sui treni GO Transit. Tuttavia, inizialmente, i riservisti erano stati esclusi da questa iniziativa, suscitando un’ondata di critiche e richieste di inclusione.

Le voci dei riservisti

Le email inviate all’ufficio del Premier e a Metrolinx da parte di riservisti arrabbiati hanno messo in luce l’ingiustizia percepita di questa esclusione. Un riservista ha sottolineato che il peso del feretro di un membro riservista è lo stesso di quello di un membro delle forze regolari, evidenziando il contributo significativo dei riservisti, specialmente durante la pandemia di COVID-19, quando hanno assistito nelle case di cura. La delusione è palpabile, con molti che si chiedono perché il loro servizio non venga riconosciuto in modo equo.

Il supporto politico per l’inclusione

La deputata liberale Karen McCrimmon, ex colonnello delle forze armate canadesi e riservista, ha espresso la sua frustrazione per l’esclusione dei riservisti dalla nuova politica. Ha fatto notare che una percentuale significativa delle operazioni militari è stata svolta da riservisti, sottolineando la loro importanza nel sistema di difesa nazionale. Dopo aver appreso delle preoccupazioni sollevate dai riservisti, McCrimmon ha presentato una mozione per garantire che tutti i membri delle forze armate canadesi, inclusi i riservisti, possano beneficiare del programma di trasporto gratuito.

Risposta del governo e futuro della politica

In seguito alle pressioni pubbliche e politiche, il governo ha annunciato che la politica sarà rivista per includere i riservisti. Il Ministro dei Trasporti Prabmeet Sarkaria ha dichiarato che tutti i membri in uniforme delle forze armate canadesi meritano rispetto e gratitudine, e saranno inclusi in questa iniziativa. Metrolinx ha confermato che le carte PRESTO dei membri delle forze armate, inclusi veterani, membri attivi e riservisti, saranno abilitate per viaggi gratuiti all’inizio del nuovo anno, con l’UP Express che seguirà a breve.