Il leader Huthi: Trump ha già fallito e fallirà ancora

Milano, 7 nov. (askanews) – Il leader dei ribelli Huthi dello Yemen critica Donald Trump per aver sostenuto Israele, affermando che il presidente eletto degli Stati Uniti non riuscirà a porre fine al conflitto in Medio Oriente nel suo secondo mandato. “Ha ideato il progetto di ‘accordo del secolo’, ma ha fallito, con tutta la sua arroganza, alterigia, incoscienza e tirannia, ha fallito. E proprio come ha fallito la prima volta, fallirà anche questa volta”, ha affermato Abdul Malik al-Huthi durante il suo discorso settimanale.