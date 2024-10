Il meglio del Lucca Comics and Games 2024: dai fumetti ai videogiochi

Lucca, 31 ott. (askanews) – Fumetti, manga, giochi, videogiochi, cinema, serie TV, animazione, anime, cosplay, fantasy, musica: le porte del mondo di Lucca Comics si sono riaperte, e lo resteranno fino a domenica 3 novembre, per l’evento più atteso dagli appassionati di storie, declinate in tanti modi diversi.

L’arte del fumetto, il cuore di Lucca Comics, è rappresentata da 82 editori che portano nei padiglioni sparsi per la città toscana autori e autrici provenienti da quattro continenti.

Un’ampia area dedicata a videogames con tutti i grandi nomi, da Nintendo col suo primo pop-up store italiano e tutte le novità di grandi classici come The Legend of Zelda e Super Mario a “Call of Duty: Black Ops 6” e Bandai con un’area dedicata a Dragon ball, ma anche ai games classici – si festeggiano i 50 anni di Dungeon & Dragons – le carte da collezione, i giochi da tavolo.

Non mancano anteprime di film e serie attese come “Squid game 2” e il consueto ricco programma di mostre gratuite.