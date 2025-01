Un ritrovamento sorprendente

Recentemente, un fascicolo riguardante il caso di Emanuela Orlandi è stato rinvenuto all’Archivio Centrale dello Stato, ma con una scoperta inquietante: il documento era completamente vuoto. Questa situazione è stata confermata dal presidente della Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi, il senatore Andrea De Priamo. Il ritrovamento di un fascicolo privo di contenuti solleva interrogativi e preoccupazioni, non solo per le famiglie coinvolte, ma anche per l’opinione pubblica che da anni attende risposte su uno dei casi di scomparsa più misteriosi d’Italia.

La storia di Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, scomparve nel 1983 all’età di 15 anni. La sua scomparsa ha dato origine a numerose teorie e speculazioni, coinvolgendo anche il Vaticano e i servizi segreti. Nonostante le indagini e le ricerche, il caso rimane irrisolto, alimentando un alone di mistero che continua a persistere nel tempo. La Commissione di inchiesta, istituita per fare luce su questa e altre scomparse, ha il compito di esaminare ogni aspetto del caso, ma il ritrovamento di un fascicolo vuoto rappresenta un duro colpo per le speranze di chiarimento.

Il ruolo dell’Archivio Centrale dello Stato

Il fascicolo in questione era stato trasferito all’Archivio Centrale dello Stato nel 2017, in seguito alla direttiva Renzi sulla desecretazione delle stragi. Questo passaggio era visto come un’opportunità per accedere a documenti che potessero fornire nuove informazioni sul caso. Tuttavia, la scoperta che il fascicolo fosse vuoto ha sollevato interrogativi sull’effettiva disponibilità di informazioni e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte. Il senatore De Priamo ha dichiarato che l’Ufficio di presidenza della Commissione si riunirà per valutare i passi successivi, con l’obiettivo di rintracciare la documentazione mancante e verificare i contenuti che potrebbero essere stati omessi.