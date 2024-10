Papa Francesco ha concluso l’udienza generale di oggi, mercoledì 30 ottobre, a Piazza San Pietro con un nuovo appello per la pace, rivolgendo un pensiero alle vittime: i bambini e le loro famiglie.

Papa Francesco e l’appello durante l’udienza generale

“La guerra cresce, pensiamo ai Paesi che soffrono tanto: la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, il Nord Kivu e tanti Paesi che sono in guerra”.

Papa Francesco ha invitato a pregare per la pace, sottolineando che essa è un dono dello Spirito. Ha affermato che la guerra è sempre una sconfitta, evidenziando che in essa nessuno vince e tutti perdono. Ha esortato i presenti a pregare per la pace, rivolgendosi a loro come fratelli e sorelle. Ha riportato di aver appreso che centocinquanta persone innocenti ieri sono state mitragliate. A tal proposito, ha aggiunto:

“Cosa c’entrano nella guerra i bambini? Le famiglie sono le prime vittime”.

Papa Francesco e la solennità di tutti i Santi

In occasione della prossima solennità di Tutti i Santi, Papa Francesco ha esortato i fedeli a vivere con consapevolezza questa importante ricorrenza del calendario liturgico.

Ha sottolineato come la Chiesa desideri farci riflettere su un aspetto fondamentale della sua essenza: la gloria celeste dei santi che ci hanno preceduto. Questi, nella visione del Padre, sono uniti a noi e desiderano sostenerci nel nostro cammino verso la meta finale.

Udienza generale di Papa Francesco

Se il Papa è a Roma, la benedizione papale avviene ogni mercoledì in piazza San Pietro alle 9:30 del mattino. Per partecipare alle udienze è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite la Prefettura della Casa Pontificia o tramite un ente privato che svolge le procedure.