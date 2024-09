Il padre del ragazzo assassinato a Mestre ha dichiarato: "Era sempre pronto ad assistere tutti senza pensarci."

Luca Gobbato, padre del giovane ucciso a Mestre, ha dichiarato al Corriere della Sera che suo figlio era un uomo disposto ad aiutare gli altri nonostante i pericoli. Il ragazzo è stato assassinato mentre difendeva una donna derubata. La data del funerale non è stata ancora definita, ma si prevede un lutto cittadino.

Luca Gobbato, il genitore del giovane assassinato a Mestre, ha espresso al Corriere della Sera che suo figlio era sempre disposto ad aiutare gli altri senza esitazione. Ha spiegato che suo figlio non avrebbe mai pensato due volte prima di aiutare, a prescindere dai pericoli. Il giovane uomo, amato e amabile, è stato brutalmente pugnalato a morte mentre cercava di difendere una donna che era stata derubata. La data per il funerale non è stata ancora stabilita, ma è previsto che quel giorno sarà dichiarato lutto cittadino.