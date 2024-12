Un dolce che racconta una storia

Il panettone dell’arte rappresenta un incontro unico tra la tradizione milanese e l’innovazione artistica. Realizzato dal Bar Brera in collaborazione con la Pasticceria Martesana e l’Accademia di Belle Arti di Brera, questo panettone non è solo un dolce, ma un vero e proprio pezzo d’arte. La sua creazione è stata pensata per celebrare il Natale, un momento di condivisione e riflessione, dove la storia e la cultura di Milano si fondono in un’unica esperienza gastronomica.

La confezione: un’opera d’arte

La confezione del panettone è altrettanto affascinante quanto il suo contenuto. Realizzata da Silvia Rosa, giovane artista dell’Accademia, la cappelliera che racchiude il dolce è decorata con una grafica che rappresenta un carillon. All’interno di questo carillon, si può ammirare l’iconico angolo del Bar Brera, un luogo simbolo della cultura milanese. Questa attenzione ai dettagli non solo valorizza il prodotto, ma lo trasforma in un regalo perfetto per le festività, capace di emozionare chiunque lo riceva.

Un messaggio di emozione e condivisione

Liborio Navarra, amministratore unico del Bar Brera, ha dichiarato: “Desideravamo creare un panettone che coniugasse la storia della città di Milano, la sua tradizione di laboriosità e l’arte, che di casa sono in Brera. Volevamo accendere l’emozione del Natale, un momento nel quale tutto si ferma per celebrare gli affetti, ripensare ai sogni di quando eravamo bambini e sedere tutti alla stessa tavola”. Questo messaggio di condivisione e di ritorno alle radici è ciò che rende il panettone dell’arte un simbolo perfetto per le festività natalizie.

Un’esperienza da non perdere

Acquistare il panettone dell’arte significa non solo gustare un dolce di alta qualità, ma anche partecipare a un progetto che celebra la cultura e l’arte milanese. Con la sua combinazione di sapori tradizionali e un design contemporaneo, questo panettone è destinato a diventare un must per chiunque desideri portare un pezzo di Milano sulla propria tavola durante le festività. Non perdere l’occasione di assaporare questa esclusiva creazione, un vero e proprio omaggio alla città e alla sua ricca tradizione.