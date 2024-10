Drammatica svolta nel caso della donna di 54 anni scomparsa dopo una serata passata insieme alle amiche lo scorso 12 ottobre. Il corpo di Flavia Mello Agonigi, cittadina italiana di origine brasiliana residente a Pontedera, in provincia di Pisa, è stato trovato a pochi chilometri dalla sua abitazione. Della 54enne non si avevano più notizie dalla serata trascorsa in un locale della provincia di Pistoia. Un 34enne è sospettato di omicidio.

54enne scomparsa trovata morta: si tratterebbe di omicidio

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio del 24 ottobre: il cadavere si trovava all’interno della citerna di una casa ubicata nella frazione di Sant’Ermo, parte del comune di Casciana Terme Lari. Gli investigatori hanno confermato che la donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate e che con molta probabilità l’omicidio sarebbe avvenuto proprio la notte della scomparsa.

Ma non solo perché vi è già un sospettato: si tratta di E.N., un italiano 34enne residente nel medesimo comune nel quale il corpo della donna è stato trovato.

Condotto in questura dopo essere stato sottoposto a fermo, il presunto assassino avrebbe fatto le prime ammissioni. Prima di trovare il cadavere gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato l’auto della donna, parcheggiata e chiusa regolarmente. Si sono poi spostati nella vicina abitazione facendo la terribile scoperta.

Omicidio 54enne: fermato un sospettato

Si lavora ora alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti e, soprattutto, si punta a chiarire il movente. Si ipotizza che l’autore dell’omicidio sia l’uomo con il quale la 54enne aveva un appuntamento la notte del 12 ottobre. Lo scorso 21 ottobre, dopo l’apertura da parte della procura di un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di omicidio, la squadra mobile ha sequestrato un computer portatile; il dispositivo si trovava nell’abitazione che Flavia condivideva con il marito. Gli inquirenti hanno analizzato i supporti informatici e questo potrebbe averli condotti, incrociando i dati e le testimonianze raccolte, al presunto assassino.