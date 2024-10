Nelle ultime ore, la Procura di Brescia ha avviato le procedure per il rinvio a giudizio di una donna di 74 anni coinvolta in un tragico incidente avvenuto il 3 giugno scorso.

Nonna a processo dopo aver investito e ucciso bimba di due anni nel parcheggio scolastico

In quell’occasione, la signora ha investito una bambina di soli due anni nel parcheggio della scuola Little England. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la vita della piccola non è stata salvata. Le autorità, esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza, hanno potuto ricostruire la dinamica dell’evento.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, proprio all’uscita della scuola, quando la vittima, accompagnata dalla nonna, è stata colpita dalla donna, che aveva appena prelevato il proprio nipotino, studente della scuola elementare.

Nonna investe bimba di due anni nel parcheggio scolastico: accusata di omicidio stradale

I genitori degli altri bambini presenti hanno immediatamente contattato il numero unico per le emergenze, ma purtroppo i soccorsi, giunti rapidamente sul luogo, non hanno potuto fare nulla per salvare la bambina, che è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La nonna, fortunatamente, ha riportato solo lievi ferite, rendendo necessario un breve ricovero.

La Polizia locale ha condotto i rilievi sul posto, esaminando i filmati di sorveglianza che hanno immortalato la scena. L’indagata ha dichiarato di non essersi accorta di quanto accaduto. Nei prossimi giorni, sarà convocata in tribunale per affrontare l’udienza preliminare, accusata di omicidio stradale.