La nave Libra della Marina Militare trasferisce il primo gruppo di migranti in Albania per procedure di frontiera accelerate

La nave Libra della Marina Militare si dirige verso l’Albania per trasferire il primo gruppo di migranti nei centri predisposti per le procedure di frontiera accelerate. Prima del trasferimento, è stato effettuato un primo screening a bordo per accertare che le persone soccorse in mare soddisfino i requisiti richiesti: devono provenire da Paesi ritenuti sicuri, essere maschi e non appartenere a categorie vulnerabili.

Iniziativa gestita dal ministero dell’Interno

L’iniziativa è gestita dal ministero dell’Interno. I centri di Schengjin e Gjiader, attivi da una settimana, sono pronti ad accogliere i migranti che verranno trasferiti.