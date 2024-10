Il processo per omicidio di Giulia Cecchettin: le parole del difensore

Il caso di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, continua a suscitare grande attenzione mediatica e sociale. Il professor Giovanni Caruso, legale di Turetta, ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo all’andamento del processo. Secondo Caruso, “prevedo una commisurazione della pena della giusta severità”, evidenziando la serietà della situazione legale del suo assistito.

Le implicazioni legali del caso

Il difensore ha sottolineato che, in casi di femminicidio, è comune che le pene siano severe, con l’ergastolo che rappresenta una possibilità concreta. “I processi per reati come i femminicidi vengono definiti con l’ergastolo è abbastanza frequente”, ha spiegato Caruso. Questo mette in luce la gravità della situazione e le potenziali conseguenze legali per Turetta, il quale, dopo un lungo interrogatorio in Corte d’Assise a Venezia, ha mostrato segni di scossa emotiva.

Il percorso di consapevolezza di Turetta

Un aspetto interessante del processo è il memoriale di 80 pagine redatto da Turetta stesso, un adempimento che Caruso ha definito “molto duro, sofferto, per tutti”. Questo documento ha lo scopo di dimostrare il percorso di consapevolezza del giovane riguardo alla gravità del suo atto. “Era un passaggio che ho ritenuto doveroso, che andava fatto e sul quale ho insistito”, ha aggiunto il legale. La scrittura del memoriale rappresenta un tentativo di comunicare non solo ai giudici, ma anche all’opinione pubblica, la complessità della situazione.

La pressione mediatica e le sue conseguenze

Caruso ha anche riflettuto sull’impatto mediatico del caso, affermando che “sotto l’aspetto mediatico qualsiasi cosa avesse fatto Turetta non sarebbe bastata”. Questo evidenzia come la pressione esterna possa influenzare il processo e la percezione pubblica del caso. La “mostrificazione” del giovane imputato è un tema ricorrente, e il legale sembra consapevole delle sfide che questo comporta per la difesa. “La rotta è segnata”, ha concluso Caruso, indicando che il processo seguirà un percorso ben definito, nonostante le difficoltà.